Le champion lightweight du Bellator Usman Nurmagomedov suspendu pour dopage

Le clan Nurmagomedov dans la tourmente. Ce week-end, la Commission athlétique de l'Etat de Californie (CSAC) a décidé de suspendre pour six mois le champion lightweight du Bellator Usman Nurmagomedov, cousin de Khabib, et de le condamner à une amende de 50.000 dollars (47.000 euros) pour avoir été testé positif à une substance interdite en octobre dernier.

D'après les informations fournies par Andy Foster, directeur général de la CSAC, au journaliste Ariel Helwani, le contrôle antidopage en question, en date du 6 octobre, avait été effectué quelques jours avant son combat contre Brent Primus, lors du Bellator 300, qu'il avait remporté par décision unanime. Cette victoire sera donc transformée en no-contest. Accusé de dopage sur les réseaux sociaux, le combattant daghestanais s'est directement défendu, ce dimanche, dans un post Instagram

:

LACROİX: La Commission européenne prépare de nouvelles sanctions contre la RussieLa Commission européenne espère annoncer mercredi un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, qui devrait mettre un terme aux exportations russes de diamants vers l’UE, a annoncé lundi 13 novembre le patron de la diplomatie européenne Josep Borrell.

La source: LaCroix | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Sortie de Bagnols-les-Bains de Mont-Lozère-et-Goulet : les onze membres de la commission consultative élusLes électeurs de Bagnols-les-Bains étaient appelés aux urnes, ce dimanche 12 novembre 2023.

La source: Midilibre | Lire la suite »

LACROİX: Travail de l'Inirr pour reconnaître et réparer les violences sexuelles dans l'Église catholiqueLa commission Inirr travaille dur pour écouter, reconnaître et réparer les violences sexuelles commises sur des mineurs au sein de l'Église catholique. Leur mission est de proposer des mesures de réparation financière et des démarches restauratives aux victimes.

La source: LaCroix | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: L’aide aux sinistrés des inondations à l’affiche du marché de Noël des Créateurs, dimanche à AgnièresLes organisateurs du marché de Noël des Créateurs, dont la deuxième édition aura lieu dimanche, ont pris contact avec la commission des agricultrices de la FDSEA pour venir en aide aux sinistrés des inondations de la semaine dernière dans une grande partie du Pas-de-Calais.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: La Région Nouvelle-Aquitaine continue d'investir et de soutenir le département dans ses projets de développemLa Région soutient les investissements et l’innovation des entreprises, la revitalisation des centres-bourgs, mais aussi la culture. Retour sur les dernières décisions de la Commission permanente de Nouvelle-Aquitaine.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

BFMTV: Prix de l'électricité: Bruno Le Maire promet un accord 'dans quelques heures' entre l'Etat et EDFLe gouvernement souhaite que le nouveau prix de référence de l'électricité soit proche des coûts de production nucléaire d'EDF. La Commission de régulation de l'énergie a récemment évalué ces coûts à 60 euros du MWh, une estimation bien inférieure à celle d'EDF (autour de 70 euros).

La source: BFMTV | Lire la suite »