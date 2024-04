Le champion de lutte Abdulrashid Sadulaev déclaré inéligible

C'est un coup de tonnerre dans le monde de la lutte. Abdulrashid Sadulaev, double champion olympique et quadruple champion du monde de lutte libre, surnommé le "tank du Daghestan" a été déclaré inéligible par un panel de la fédération internationale de lutte (UWW). Sadulaev a été pris en photo avec des militaires russes.

Se basant sur les critères du CIO, le panel d'experts a jugé que son appartenance au club du Dynamo (club du ministère de l'Intérieur russe) et son soutien à la guerre en Ukraine étaient incompatibles avec le statut d'athlète neutre. La Roumanie lui avait déjà refusé l'entrée sur son territoire à la veille des derniers championnats d'Europe au mois de février. Pour rappel, le CIO a autorisé la présence d'athlètes russes et bélarusses aux Jeux olympiques de Paris 2024, à condition que ceux-ci participent sous bannière neutre, hors épreuve par équipes. Il ne fallait pas non plus que les sportifs aient affiché un soutien à l'offensive russe en Ukraine

Lutte Champion Inéligible Guerre En Ukraine Club Russe

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RMCsport / 🏆 63. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Guerre en Ukraine : qui sont ces combattants russes pro-Ukraine, qui attaquent leur propre pays ?La Russie dit avoir repoussé mardi au moins deux incursions sur son territoire, près de la frontière. La particularité de ces offensives est qu'elles ont été conduites par des combattants russes, qui soutiennent l'Ukraine.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »

Guerre en Ukraine : des civils tués dans de nouveaux bombardements en Ukraine et en RussieL’Ukraine et la Russie ont fait état de frappes ayant provoqué la mort de plusieurs civils de chaque côté de leur frontière commune. Vladimir Poutine promet d’assurer la « sécurité » dans les régions russes visées

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Guerre en Ukraine : Une base militaire de Transnistrie touchée par un drone venu d’UkraineCette région séparatiste pro-russe de Moldavie assure qu’un drone explosif, envoyé depuis l’Ukraine, a frappé une base militaire de sa capitale

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Ukraine: François Bayrou affirme que 'ce qu'il se passe en UkraineVIDÉO - François Bayrou, haut-commissaire du Plan, président du Modem et maire de Pau (Pyrénées-Atlantiques) est l'invité de 'BFM Politique' sur BFMTV

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Furtifs, mortels et bon marché : comment les drones ont envahi le champ de bataille en UkraineDe l'aveu des spécialistes, jamais un conflit n'avait impliqué autant d'engins pilotés à distance. Mais malgré ses nombreux usages, le drone est loin d'avoir remplacé les armes traditionnelles.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »

Furtifs, mortels et bon marché : comment les drones ont envahi le champ de bataille en UkraineDe l'aveu des spécialistes, jamais un conflit n'avait impliqué autant d'engins pilotés à distance. Mais malgré ses nombreux usages, le drone est loin d'avoir remplacé les armes traditionnelles.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »