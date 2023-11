Le « chaman QAnon » Jacob Chansley se présente aux élections du Congrès en Arizona

Jacob Chansley, surnommé le « chaman QAnon » pour ses cornes et son visage bariolé de maquillage, a pénétré de force dans le Capitole et a par la suite plaidé coupable d'avoir participé à l'émeute. La semaine dernière, il a également déposé une déclaration d'intérêt pour se présenter à l’élection du Congrès pour la 8e circonscription de l’Arizona.

Jacob Chansley, qui vit dans cette circonscription depuis 30 ans, a indiqué à Wired qu'il menait sa campagne seul et qu'il n'avait pas l'intention d'accepter les financements d’un comité d'action politique. Même si son droit de vote lui a été temporairement retiré, en vertu d’une loi de l’Arizona ayant trait aux condamnations criminelles, il est en mesure de se présenter au Congrès. « Quand j’ai appris qu’un siège était disponible dans ma circonscription, j’ai prié et Dieu m’a dit de le faire », explique Jacob Chansley. Épicentre des théories du complot En Arizona, une candidature comme celle de Jacob Chansley n’a rien d’exceptionne

George Santos, un élu américain connu pour ses mensonges, garde finalement son siège au Congrès. La mention d'éviction de George Santos, républicain américain tristement célèbre pour ses nombreux mensonges, n'a pas abouti

L'aide à Israël et à l'Ukraine en débat au Congrès américain. Les Etats-Unis vont-ils se cantonner à un soutien financier seulement à Israël? Ou bien vont-ils adopter l'enveloppe pharamineuse voulue par le président Biden avec des fonds pour Gaza, l'Ukraine et des partenaires en Asie? Le Congrès américain commence jeudi à plancher sur cette question épineuse.

