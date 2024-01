Le CES 2023 : le salon de l'électronique grand public à Las Vegas

C'est l'un des plus grands salons au monde. Ses trois lettres font vibrer les passionnés de nouvelles technologies. Les produits présentés ont forcément fait partie de nos vies un jour au l'autre. Le CES, le salon de l'électronique grand public, se tient une nouvelle fois à Las Vegas aux États-Unis, avec au programme des dizaines de nouveautés, des produits de tous les jours en passant par des concepts cars, plus de 3.000 exposants et 115.000 visiteurs en 2023.

Chaque semaine, le mardi, Arnaud Tousch nous adresse une lettre d'Amérique. Un podcast sous forme de courrier audio, posté depuis Manhattan, à New York. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique à la fois si familière et parfois totalement déconcertante





Pess Energy présente ses groupes électrogènes électriques autonomes et insonores au CES Las VegasLa start-up marseillaise Pess Energy va présenter ses groupes électrogènes électriques, autonomes, mobiles et insonores lors du CES Las Vegas. Son fondateur espère atteindre plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 grâce à ses groupes électrogènes 'zéro émission' rechargeables avec de l'énergie solaire.

Rétrospective 2023 dans le Gers : ces faits divers qui ont marqué le département cette annéeComme chaque année, le Gers a connu son lot d’événements tragiques. Accidents de la circulation, féminicides, agressions et vols en tout genre, le département, l’un des plus paisibles de France, peut parfois voir son quotidien bouleversé. Voici les faits divers qui ont marqué les habitants en cette année 2023.

Rétrospective 2023 dans le Gers : ces évènements sportifs qui ont marqué le département cette annéeArrivée historique du Tour de France à Nogaro, les juniors du RCA sacrés champions de France, deuxième montée consécutive pour les basketteuses gimontoises… Retour sur les évènements sportifs qui ont marqué l’année 2023 dans le Gers.

Un Si Grand Soleil en avance du vendredi 29 décembre 2023Résumé de l’épisode 1307 + extrait vidéo

SPORTIFS INTERNATIONAUX DE L'ANNÉEClassement des athlètes internationaux qui ont marqué 2023 avec Johannes Thingnes Boe en 10e place

Les films originaux Apple sortis en 2023 sur Apple TV+Découvrez les films originaux Apple sortis en 2023 sur Apple TV+ qui nous ont le plus plu. Parmi eux, l'histoire d'Henk Rogers, développeur de jeu vidéo américain qui découvre le jeu Tetris en 1988 et part en URSS pour rencontrer son créateur.

