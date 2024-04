Le cerveau humain révèle ses détails avec un niveau de finesse inédit

Le cerveau humain comme on ne l’avait encore jamais vu. Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), a dévoilé une série d’images réalisées par Iseult, le scanner IRM le plus puissant du monde. Après des essais sur un potimarron en 2021, c’est au tour du cerveau de révéler ses détails avec un niveau de finesse jusqu’alors jamais atteint.

Après vingt ans de recherche et de développement, cette avancée est un accomplissement pour les chercheurs du CEA, situé sur le plateau de Saclay (Essonne). Des performances impressionnantes Pour obtenir ces images à partir du cerveau de volontaires, seules quatre minutes ont été nécessaires. L’IRM dispose en effet d’un champ magnétique de 11,7 teslas. Pour se faire une idée, « il faudrait théoriquement plusieurs heures sur un IRM implanté à l’hôpital (1,5 ou 3 teslas) » pour obtenir le même résulta

