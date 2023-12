Le centre commercial des Terrasses du Port à Marseille, un laboratoire pilote en matière de développement durable

À Marseille, le centre commercial des Terrasses du Port multiplie les initiatives innovantes en faveur du développement durable et des circuits courts. « Mettre en œuvre une politique éco-responsable qui se poursuit toute l’année », c'est l'objectif affiché par Marie Canton, directrice des Terrasses du Port. Le shopping center marseillais, inauguré en 2014, foisonne de projets qui le positionnent comme un véritable laboratoire pilote en matière de développement durable.

Après avoir mis en service sur sa toiture 5000 m2 de panneaux photovoltaïques, qui fournissent depuis 2020 40% de l’électricité de ses parties communes, le centre s'est raccordé en 2021 à la centrale de géothermie marine Thassalia. Il est désormais chauffé l'hiver et climatisé l'été avec de l’eau de mer, ce qui lui permet de réduire ses gaz à effet de serre de 75%. Mais les 'Terrasses' agissent aussi pour réduire leur production de déchet, grâce à un centre de tri intégré au niveau du quai de livraison. Ici, 80% des déchets produits sont directement valorisés sur place





