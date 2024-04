Le célèbre " Nabucco " de Verdi ouvrira la prochaine saison de l’Opéra National du Capitole qui était présentée, ce jeudi, dans l’enthousiasme d’une fréquentation qui ne cesse de progresser. "Ce chef-d’œuvre est le premier grand succès de Verdi , une œuvre sauvage, brutale et libre qui résonne encore fortement aujourd’hui avec le chœur des esclaves qui est le deuxième hymne des Italiens", commente Christophe Ghristi, directeur artistique de l’Opéra National du Capitole.

Les amateurs d’opéras italiens et de grands airs seront aussi aux anges avec "Norma" de Bellini et le magnifique "Casta diva", immortalisé par Maria Calas et chanté à Toulouse par Karine Deshayes et Claudia Pavone, en alternance, au sein de deux distributions. "L’événement de la saison sera selon moi la création de "Voyage d’automne" de Mantovani, sur un livret de Dorian Astor qui est aussi le dramaturge de cette maison", poursuit Christophe Ghrist

