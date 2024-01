Le 'caucus' marque le début de la campagne présidentielle américaine

C'est la première étape de la campagne présidentielle américaine : le 'caucus'. Neuf mois avant l'élection, la saison des 'caucus', à l'issue de laquelle se verront désigner les candidats républicain et démocrate, démarre. Et comme à chaque fois, l'État de l'Iowa est le premier à entrer en scène le lundi 15 janvier ; avant la primaire du New Hampshire le mardi 23 janvier et la primaire démocrate de Caroline du Sud le samedi 3 février.

Les primaires, introduites dans la première décennie du XXe siècle, ont progressivement remplacé les traditionnels caucus en réponse au besoin de démocratisation. La généralisation des primaires a été lente notamment avec crise du Watergate mais le mouvement progressiste, visant à réformer les mœurs politiques jugées corrompues, ont encouragé la participation citoyenne à travers le vote secret. Le concept du caucus peut être défini comme étant un rassemblement des habitants d’un même quartier, ou d’un même village, qui se retrouvent dans une salle municipale, la paroisse ou la cantine d’une école du coi





