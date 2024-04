Le casting casse-tête de l'équipe de France de basket 3x3, entre spécialistes et joueurs de Betclic Élite Konaté, balle en main, lors du stage avec l'équipe de France en février, à Beauvais. (AUTISSIER JEAN BAPTISTE/L'Équipe) Les Mets ont critiqué la convocation de Lahou Konaté pour le tournoi de qualification olympique en mai prochain, alors que la saison de Betclic Élite n'est pas encore terminée.

Une situation qui illustre la complexité pour former une équipe de France de basket 3x3 compétitive, entre spécialistes et joueurs du championnat.pour qualifier la France aux JO. Si les vice-championnes du monde tricolores sont assurées d'un billet pour la place de la Concorde cet été, pas les Bleus. Il faudra aller décrocher un ticket lors du TQO au Japon du 3 au 5 mai, ou bien lors de celui en Hongrie du 16 au 19 mai 202

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



lequipe / 🏆 83. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les Mets 92 mécontents de la convocation de Lahaou Konaté avec les Bleus du 3x3Contraints de libérer leur capitaine Lahaou Konaté pour un tournoi de qualification olympique avec les Bleus du 3x3 (23 avril-7 mai au Japon), les Metropolitans 92 ont réagi vendredi contre cette décision « inacceptable » de la Fédération française.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Syrie : quelles sont les étapes qui attendent les mères et les enfants rapatriés en France ?La procédure qui encadre le retour de ces ressortants qui vivaient jusqu'ici dans des camps de prisonniers jihadistes est désormais rodée et commence dès la descente de l'avion.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »

Les chiffres les plus délirants des rues les plus chères de FranceMeilleurs Agents, agence spécialisée dans l’estimation immobilière en ligne, dévoile les résultats de son dernier classement sur les rues les plus chères de France… Et c’est parfois délirant

La source: 20minutesMars - 🏆 43. / 59 Lire la suite »

Équipe de France : quels sont les buts les plus rapides encaissés par les Bleus ?Lors du match amical contre l’Allemagne samedi soir, l’équipe de France de football a encaissé un but après seulement 7 secondes de jeu. Quels sont les buts les plus rapides encaissés par les Bleus ?

La source: CNEWS - 🏆 27. / 63 Lire la suite »

À Dijon, les médecins soignent les petits et les grands, mais aussi les doudous1 600 enfants ont défilé à la fac de Médecine de Dijon (Côte-d'Or) transformée en hôpital des Nounours. Ils sont venus y faire soigner leurs doudous et rencontrer le monde médical.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Les règles de circulation pour les trottinettes électriques sont désormais les mêmes que pour les vélosDepuis le 23 mars, les trottinettes électriques doivent respecter les mêmes règles de circulation que les vélos. Cela inclut le respect des panneaux d'interdiction, des feux de circulation et des pistes cyclables.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »