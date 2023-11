Le casque Philips Fidelio L4 : un excellent casque Bluetooth à réduction de bruit active

Le casque Philips Fidelio L4 arrive sur le marché des casques Bluetooth à réduction de bruit active sur la pointe des oreillettes. Alors que la majorité des fabricants sortent la grosse artillerie marketing pour vendre leurs casques et écouteurs, Philips y est allé avec le dos de la cuillère, oubliant même d’évoquer que son casque possède un mode Audio Spatial et peut recevoir de la musique via USB sans la moindre perte de qualité.

On vous explique pourquoi le Fidelio L4 est un excellent casque qui mérite qu’on s’y intéresse





