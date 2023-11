Le casque gamer Sony Inzone H5 : un casque de jeu sans-fil complet et léger

Le casque gamer Sony Inzone H5 prend la place du Inzone H7 au sein de la gamme du constructeur japonais. Il se positionne comme un casque de jeu sans-fil complet et multiplateforme et conviendra ainsi aussi bien aux joueurs PC que PlayStation. Quasi-jumeau du H7, ce nouveau modèle abandonne le Bluetooth, mais intègre désormais un connecteur jack, pour une utilisation analogique.

Avec quelques évolutions mineures au niveau de sa construction, le H5 gagne de précieux grammes sur la balance et se révèle particulièrement léger (260 g). Il s’intercale entre le H9, très haut de gamme, et le H3, modèle filaire d’entrée de gamme. La suppression de certains attributs du H7 a par ailleurs un effet bénéfique sur le tarif de cette nouvelle référence puisque le Inzone H5 est proposé au prix conseillé de 150 euro





