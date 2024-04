Le cartel de Sinaloa : la puissante mafia mexicaine

Tijuana, véritable passoire pour la drogue destinée aux Etats-Unis. Ce documentaire signé Michel Scott et Paul Bouffard vous emmène au cœur de la mafia la plus puissante du Mexique : le cartel de Sinaloa. C’est là, dans le fief d’El Chapo Guzman, le célèbre baron emprisonné à vie, que vous découvrirez les laboratoires de production de Fentanyl, un opioïde aux effets cinquante fois plus puissants que l’héroïne.

Un gain juteux qui, au fil des ans, est devenu un véritable fléau dont le Mexique n’arrive pas à se sortir... Vous plongerez dans la fabrication de cette drogue faite à partir d’une pâte constituée d’éléments fournis par la Chine dans une atmosphère tellement toxique qu’elle nécessite le port de masques à gaz. Mais aucun de ces hommes de main n’a de mot pour les victimes... Ni celles qui meurent d’overdoses, ni les autres, ces jeunes mexicains qui se font kidnapper pour disparaître à jamais dans le cadre de la guerre des gang

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



TF1 / 🏆 58. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mexique : Des manifestants enfoncent l’une des portes du palais présidentiel à MexicoPlusieurs dizaines de personnes protestaient contre l’enlèvement et la disparition en 2014 de 43 étudiants de l’école normale d’Ayotzinapa

La source: 20minutesMars - 🏆 43. / 59 Lire la suite »

Lou Doillon partage un rare cliché d’elle et de son fils Laszlo au MexiqueLa chanteuse a publié sur son compte Instagram, le mercredi 6 mars, une rare photographie d’elle et de son fils en voyage à Tulum.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Mexique: la peur des pénuries d'eau, de la capitale à ses régions voisines'C'était une oasis, et maintenant...c'est sec. Qui n'aurait pas envie de mourir?'. La peur des pénuries d'eau plane sur la campagne électorale au Mexique, de la capitale à ses alentours, sur fond de quasi-canicule et de sécheresses

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Mexique: un journaliste porté disparu à GuadalarajaUn journaliste et présentateur mexicain a disparu à Guadalajara, ont indiqué lundi soir sa famille et le gouverneur local, dans un pays considéré comme l’un des plus dangereux au monde pour la profession.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »

La communauté internationale se met en ordre de bataille contre le fentanylLe chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé vendredi à Vienne la communauté internationale à se rassembler autour de la lutte contre le fentanyl, cette drogue de synthèse qui fait des ravages notamment aux Etats-Unis, lors d'une conférence de l'ONU sur les drogues.'Mon mess...

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »

La communauté internationale se met en ordre de bataille contre le fentanylLe chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé vendredi à Vienne la communauté internationale à se rassembler autour de la lutte contre le fentanyl, cette drogue de synthèse qui fait des ravages notamment aux Etats-Unis, lors d'une conférence de l'ONU sur les drogues.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »