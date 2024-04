Le carré à frange de Sophie Marceau dans La Boum recréé pour Vogue France

C’est l’une des coiffures cultes du cinéma français : le carré à frange de Sophie Marceau dans La Boum, copié par toutes les adolescentes des années 80 et qui lui reste associé, 44 ans plus tard. À l'époque, c'est Jean-Marc Maniatis, inventeur de la coupe à sec, formé chez Vidal Sassoon, qui la réalise.

Lorsqu’il la voit arriver le jour de notre shooting pour Vogue France, le coiffeur Joseph Pujalte a tout de suite envie de reproduire cette fameuse coiffure : “Avec Jonathan, le styliste, et Quentin, le photographe, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de recréer cette coupe mythique qu’elle porte dans son premier film et qui nous évoque tout de suite de la nostalgie. Sophie a aimé l’idée, elle était partante. J’ai d’abord pensé la réaliser avec une perruque, mais finalement, j’ai réussi à la recréer avec ses propres cheveux grâce à un brushing, puis en reprenant toutes les bordures au fer pour simuler une coupe graphique, en lien direct avec l’héritage de Vidal Sassoon

