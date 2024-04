Le Carnaval d’Agen : soirée music-hall avec un magicien mentaliste

Pour le Carnaval d’Agen, les festivités commencent dès 21 heures demain soir. La salle du Skating, point de départ du défilé , va se transformer en music-hall, avec la présence du chanteur caudecostois Jérôme Chaumet, et du magicien et mentaliste agenais Pascal Briaud. "Le mentaliste est un magicien de l’esprit" On n’est pas dans la série "Mentalist", où Simon Baker tenait le rôle de Patrick Jane, mais Pascal Briaud utilise à peu de chose près les mêmes techniques.

"Le mentaliste est un magicien de l’esprit", explique-t-il. "Il faut bien faire la distinction entre magicien, ce que je suis avant tout, et mentaliste. Le premier se sert d’accessoires, le second, ses accessoires, ce sont les mots, les images, l’esprit. Un autre point que j’aimerais préciser, c’est que le mentalisme n’a rien à voir avec l’hypnose ! Les gens ont souvent tendance à confondre les deux." L’hypnose vous rend vulnérable, sans défens

