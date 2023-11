Le cardiométabolisme : l'interaction entre le métabolisme et le cœur

Vous connaissez sûrement le terme métabolisme, qui fait référence à une succession d’actions qui permet au corps d’assurer ses fonctions naturelles et nécessaires pour rester en vie : battements du cœur, respiration, digestion, fonctionnement du cerveau… mais connaissez-vous celui de « cardiométabolisme » qui concerne à la fois la santé cardiovasculaire et celle du métabolisme ? Il s’avère en effet que le métabolisme agit de concert avec le cœur et influence son fonctionnement.

Or, lorsque le métabolisme se dérègle, un syndrome métabolique (une association d'anomalies que sont une prise de poids excessive, un excès de sucre, un dysfonctionnement des lipides et un dysfonctionnement de la pression artérielle) apparaît, lui-même à l’origine de maladies cardiométaboliques





Femina_fr » / 🏆 7. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Seulement 10 % des Français osent dormir nusPrêt à révolutionner vos nuits et à améliorer votre bien-être ? Exit les pyjamas, voici les raisons pour lesquelles vous devriez sauter le pas d'une nuit sans vêtements sous les draps

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Stade Français-Castres en Top 14 : découvrez le XV de départ remanié mais costaud du COPour le déplacement au Stade Français ce samedi, le staff du Castres Olympique a procédé à plusieurs changements par rapport à la semaine dernière.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Trente-quatre Français ont quitté Gaza, l’Institut français touché par un tir israélienTrente-quatre Français accompagnés de membres de leurs familles ont quitté vendredi Gaza pour l’Égypte via le poste-frontière de Rafah.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

L'Ukraine visée par une attaque de drones, seulement la moitié abattusUn bâtiment endommagé après une attaque de drones russes pendant la nuit, le 3 novembre 2023 à Kharkiv, en Ukraine

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

L'Ukraine visée par une attaque de drones, seulement la moitié abattusL'Ukraine a été visée dans la nuit de jeudi à vendredi par une nouvelle attaque massive de drones lancés par la Russie, dont seulement la moitié ont été abattus, a affirmé le président Volodymyr Zelensky

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

L'Ukraine visée par une attaque de drones, seulement la moitié abattusL'Ukraine a été visée dans la nuit de jeudi à vendredi par une nouvelle attaque massive de drones lancés par la Russie, dont seulement la moitié ont été abattus...

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »