Marianne : Votre travail se base sur une description précise de ce que vous appelez le « capital sexuel néolibéral », qu’entendez-vous par là ?Eva Illouz : Le capital était déjà une notion que l’économiste Gary Becker et le sociologue Pierre Bourdieu avaient élargie au-delà du champ économique à d’autres domaines.

Cette démarche consiste à se demander quelles propriétés corporelles et cognitives peuvent être converties dans un champ social et vont donner un avantage stratégique à certains acteurs. Or, cette conversion ne se fait pas automatiquement, il faut que les conditions sociales et économiques soient réunies pour qu’un capital devienne opératoire.Dana Kaplan et moi-même ne sommes pas les premières à parler de « capital sexuel » en sociologie. Loin de là. Notre travail poursuit le cadre théorique que j’avais commencé à esquisser dans mon ouvrage sur la « Fin de l’amour », en particulier la notion de capitalisme scopiqu

:

CLOSERFR: Drame et effroi dans un petit village après une sinistre découverte dans un lacUn bébé a tragiquement perdu la vie après avoir été extrait des eaux du Loch Broom à Ullapool, en Écosse, déclenchant une enquête.

La source: closerfr | Lire la suite »

ACTUFR: Le corps calciné d'un homme retrouvé dans le foyer d'une cheminée dans l'OiseLa macabre découverte a été réalisée par les pompiers de Noailles, ce dimanche 12 novembre en début de soirée. Un corps calciné a été retrouvé dans une habitation de Berthecourt.

La source: actufr | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Mort du petit Fayed à Nîmes : une série d’interpellationsUne vaste opération a été lancée ce lundi dans le cadre de l’enquête sur la mort par balle du petit Fayed, âgé de 10 ans, survenue le 21 août dernier dans le quartier de Pissevin, à Nîmes. L’affaire porte aussi sur un autre décès par balles d’un jeune homme de 19 ans, dans la nuit du 23 au 24 août, dans le même quartier. La police judiciaire, appuyée par le Raid et la brigade de recherches et d’intervention (BRI), a procédé à cinq ou six interpellations à Nîmes, Rodilhan, Marseille et plus largement dans les Bouches-du-Rhône, dans le cadre de l’instruction d’un juge de la juridiction interrégionale spécialisée. Depuis plusieurs mois, et notamment depuis la venue à Nîmes du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, les juges de la Jirs de Marseille et le parquet du tribunal judiciaire sont mobilisés pour tenter d’identifier les suspects impliqués dans ces fusillades

La source: Midilibre | Lire la suite »

LE_FİGARO: Patrick Michel: «Les astéroïdes sont une menace à ne pas prendre à la légère»ENTRETIEN - Dans un livre, l’astrophysicien raconte les missions qui ont permis de mieux connaître ces astres, notamment les «géocroiseurs» susceptibles de couper l’orbite terrestre.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

ACTUFR: Totalement ivre, il s'endort au volant dans un rond-point à Lys-lez-LannoySamedi 11 novembre 2023, un automobiliste de 22 ans particulièrement éméché s'est endormi au volant de sa voiture. Celle-ci se trouvait alors dans un rond-point, à Lys-lez-Lannoy.

La source: actufr | Lire la suite »

LE_FİGARO: Yvelines : deux jeunes interpellés après des tirs de mortier d’artifice dans un lycée à LimayLes deux individus ont été identifiés grâce à la vidéo des tirs, postée peu après les faits sur les réseaux sociaux.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »