Le cancer du pancréas pourrait devenir la deuxième cause de mortalité par cancer

Le cancer du pancréas , troisième cause de mortalité par cancer, pourrait se hisser en deuxième position d'ici à 2030-2040, estime l’Institut national du cancer (INCa), dépassant ainsi le cancer colorectal . Évolution silencieuse, peu de thérapeutiques à disposition, causes encore mal expliquées… le cancer du pancréas cumule les désavantages.

Jean-Yves Le Fur, l’homme d’affaires investi dans l’univers des médias qui a relancé le mythique ' Lui ' avec l’écrivain Frédéric Beigbeder, est décédé à l’âge de 59 ans, le 31 mars dernier. L’ex-mari de la réalisatrice et actrice Maïwenn a succombé à un cancer du pancréas. Ce cancer reste parmi les plus redoutés aujourd’hui. Une progression de 2 % par an En France, près de 16 000 nouveaux cas ont été recensés en 2023, avec une incidence en hausse de 2 % environ chaque année. Neuf cancers du pancréas diagnostiqués sur dix sont des 'adénocarcinomes canalaires

