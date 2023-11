Le CAC 40 se rapproche de 7000 points, dopé par la Fed et avant des données clés

Le CAC 40 et les actions européennes en général suivent en effet l'exemple positif de Wall Street cette nuit, le, à forte composante technologique, gagnant 1,6 %, après que les investisseurs sont devenus de plus en plus confiants dans le fait que la prochaine évolution des taux d'intérêt américains se fera à la baisse et non à la hausse, à la suite de la dernière réunion de la Réserve fédérale...

La Fed a maintenu les taux stables mercredi, comme prévu, et bien que le président Jerome Powell ait maintenu l'option d'une nouvelle hausse, ses commentaires ont suggéré qu'il n'était pas très engagé dans cette idée.

Les risques sont désormais"plus bilatéraux" et presque"équilibrés", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse, et les attentes en matière d'inflation"sont bien placées". En conséquence, la probabilité d’une hausse pour la prochaine réunion de la Fed du 13 décembre a reculé à 20% ce jeudi matin contre plus de 25% la veille, d’après le), la plus grande société au monde en termes de capitalisation boursière, devrait publier ses derniers résultats après la clôture du marché américain, ce qui pourrait avoir une influence bien au-delà de l’action AAPL.

