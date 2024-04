Le CAC 40 clôture en baisse et reste prudent avant les données de l'IPC de la Zone Euro

Le CAC 40 a clôturé en baisse de 0.92% hier, atteignant son plus bas niveau depuis le 12 mars. Plusieurs actions du CAC 40 ont chuté de plus de 2%, notamment Stellantis et Sanofi. Malgré des indices PMI manufacturiers supérieurs aux attentes en France et en Europe, les investisseurs restent prudents avant les données de l'IPC de la Zone Euro.

Le rapport ADP sur l'emploi privé aux États-Unis sera également un événement important pour le CAC 40 et les autres bourses mondiales.

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.



