Gravement blessé au genou et au ménisque, Neymar ne reviendra pas sur les terrains avant un bon moment. Le Brésil doit donc gérer les éliminatoires du Mondial 2026 et la prochaine Copa América sans son emblématique numéro 10. Mais au pays auriverde, la vilaine blessure du natif de Mogi dans Cruzes tombe peut-être à pic, sans vouloir manquer de respect à l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.

À 31 ans, Neymar a passé le plus clair de son temps à générer des polémiques en tous genres ces dernières années. Que ce soit sur ou en dehors du terrain. Le Ney est un magicien reconnu du ballon rond, mais la Seleção a peut-être besoin d’entamer un nouveau cycle, avec de nouvelles têtes d’affiche.Le Brésil et la vie sans NeymarÇa tombe bien, le sélectionneur intérimaire Fernando Diniz a convoqué de nombreux jeunes pour les deux chocs face à la Colombie et l’Argentine. L’occasion pour le récent vainqueur de la Copa Libertadores (avec Fluminense) de leur enlever immédiatement toute volonté forcée de vouloir prendre le rôle de Neyma

:

BFMTV: Hommage mondial de l'ONU à ses collaborateurs tués à GazaL'ONU a rendu un hommage mondial à ses plus de 100 collaborateurs tués à Gaza dans la guerre entre Israël et le Hamas. Les drapeaux ont été abaissés dans plusieurs villes en hommage aux employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) morts dans la bande de Gaza.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LOBS: BNP Paribas devient leader mondial du financement de la transition énergétiqueEn 2023, BNP Paribas est devenu leader mondial du financement de la transition énergétique, et n’est plus qu’un acteur marginal du financement du fossile.

La source: lobs | Lire la suite »

VOGUEFRANCE: L'entraînement sportif de Victoria Beckham suscite un engouement mondialLes recherches Internet sur l'entraînement sportif de Victoria Beckham ont augmenté de 5 000 % dans le monde entier au cours des 30 derniers jours, selon Google Trends. Les bras toniques de l'ex-Spice Girl pourraient expliquer cet engouement. Son entraîneur, Bobby Rich, partage quelques détails sur son programme d'entraînement.

La source: VogueFrance | Lire la suite »

INVESTİNGFRANCE: Pas de nouveau krach financier mondial imminent malgré la dette des cartes de crédit aux États-UnisMalgré des indicateurs tels que la dette des cartes de crédit aux États-Unis indiquant des pressions financières et économiques, un nouveau krach financier mondial n'est pas imminent, estime Jonathan Pingle, économiste en chef d'UBS aux États-Unis.

La source: InvestingFrance | Lire la suite »

LEHUFFPOST: Attaque au couteau dans une école en FranceUn homme d'origine tchétchène a poignardé à mort un enseignant et gravement blessé deux autres adultes le 13 octobre dans une école du nord-est de la France, avec des procureurs ouvrant une enquête sur un acte de terrorisme présumé.

La source: LeHuffPost | Lire la suite »

RMCSPORT: Un jeune footballeur français prometteurSaïmon Nadélia Bouabré, un jeune milieu offensif français, se distingue comme l'un des plus prometteurs de sa génération. Actuellement au Mondial U17 avec l'équipe de France, il impressionne par son talent et son parcours.

La source: RMCsport | Lire la suite »