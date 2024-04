Le Boudoir Secret de Sahaï : une friperie vintage et mode de seconde main

Véronique Cormary, créatrice du Boudoir Secret de Sahaï, friperie vintage et mode de seconde main, ouvre les portes aux muretains de ce lieu hors du temps. Après l’obtention d’un BTS tourisme et diverses expériences professionnelles, notamment comme hôtesse aéroportuaire ou secrétaire, Véronique crée le Boudoir en septembre 2023, pour faire ce qui lui plaît réellement. "J’ai toujours adoré chiner des vêtements et j’ai eu envie d’ouvrir ma collection aux autres", explique-t-elle.

Concept unique, le Boudoir propose des pièces de seconde main de qualité et sélectionnées avec soin. "Tous les vêtements ont une histoire. J’aime pouvoir la partager avec mes clientes, à elles d’en inventer la suite", confie Véronique. Cela s’adresse aux femmes et aux enfants, pour toutes les tailles et tous les goûts, avec une collection homme en développement. On y trouve des vêtements, chaussures, sacs et autres accessoires (chapeaux, bijoux customisés...), vintages et contemporain

