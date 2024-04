Le bon sac de week-end pour homme se doit d'être robuste, esthétique et pratique. Pas toujours évident de cocher les trois cases, d'autant plus qu'il y a toujours ceux qui veulent transporter leur maison sur le dos pour avoir ce qu'il faut sous le coude “au cas où”. Pour y loger l'essentiel (c'est à dire des vêtements de rechange pour 48 heures et une trousse de toilette), GQ a sélectionné des modèles repérés sur la toile pour vous aider à miser sur le bon sac de voyage.

Que ça soit pour une virée entre copains ou un voyage d'affaires, vous trouverez bien un modèle qui conviendra à votre style et pourra contenir tout ce dont vous avez besoin. Sur quelle taille de sac miser pour un week-end ? Vous ne savez pas sur quelle taille de sac miser pour un week-end ? Pas de panique ! Misez sur un modèle en tissu souple, pouvant contenir entre 50 et 60 litres afin de pouvoir y glisser toutes vos affaires pour le séjou

Sac Week-End Homme Voyage Mode

