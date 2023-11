« Le bois est vivant » : cet ébéniste bergeracois expose au carrousel du Louvre à Paris

« C’est le premier salon auquel je participe à Paris, relève l’artisan. Cela permet de toucher beaucoup de monde en même temps, de gagner en visibilité et de rencontrer des professionnels du secteur. » Pour lui, qui fabrique du mobilier sur-mesure dans un style moderne, la clientèle se trouve d’abord dans la capitale.

« Aujourd’hui, ce n’est pas évident, explique Merlin Chérif. J’ai démarché des magasins à Bordeaux, l’un d’entre eux n’a même pas voulu voir mon travail car je ne suis pas un grand designer italien. D’autres m’ont dit qu’il fallait directement viser Paris. À Bergerac, je pense que peu de gens connaissent mon atelier.

L’artisan présentera aussi un panneau décoratif entièrement sculpté, inspiré des vagues japonaises, ou encore ce double bureau, inspiré du fauteuil « Le Confident », qui peut accueillir deux travailleurs en même temps.On pourra aussi découvrir ce petit banc en frêne et noyer aux lignes bien épurées. « Ce meuble représente quarante heures de travail, mais réparties sur cinq à six semaines.

Ce bois « chaud », qui « lui parle », Merlin Chérif a souhaité en faire son métier après une reconversion professionnelle. Technicien de fabrication dans l’aéronautique, le Bergeracois ne se retrouvait plus dans ce travail « de chimpanzé » où il réalisait continuellement les mêmes pièces. Chez lui, il était déjà devenu autodidacte en créant ses propres meubles.

