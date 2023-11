Le Black Friday : l'événement commercial à ne pas rater pour les amateurs d'automobile

Si vous êtes à la recherche de bons plans et de promotions dans l’automobile, le Black Friday est peut-être l'événement commercial à ne pas rater, d’autant qu’il se tient à l'aube des fêtes de fin d’année. Originaire des Etats-Unis, ce «vendredi noir» s’organise traditionnellement le dernier vendredi du mois de novembre, au lendemain de la fête religieuse de Thanksgiving.

L’occasion, pour les Américains, de poser un jour de congé pour commencer leurs achats de Noël en profitant de folles réductions…Le concept a débarqué en France dans les années 2010. Et notre pays a bien pris le pli.Si le Black Friday tombe cette année le vendredi 24 novembre, avec un coup d’envoi des festivités à minuit, inutile de rappeler que bon nombre de marques enclenchent leur plan de com’ bien avant, et prolongent leurs offres jusqu’à début décembre, voire jusqu’à la fin de l’année. Dans ce méli-mélo de bonnes affaires, le secteur automobile n’est pas en rest





Le Black Friday et le Green Friday : deux approches opposées du consumérismeLe Black Friday débute officiellement le 24 novembre prochain. Avec des ventes massives à cette période de l'année, c'est aussi un moyen pour certaines entreprises de se débarrasser de leurs invendus, sous couvert de promotions. La loi AGEC, adoptée en 2020, interdit aux entreprises de jeter leurs invendus : le Black Friday constitue donc le prétexte idéal pour se débarrasser de ces stocks à moindre coût. Le 25 novembre se tiendra donc un Black Friday parallèle, le Green Friday. Cette opération de sensibilisation sur le consumérisme regroupe 500 entreprises et associations qui défendent une activité durable et circulaire. C’est «important d'insister sur la possibilité d'accéder aux biens de consommation courante par de réelles alternatives responsables (réparation, réemploi, éco-conception)», précise dans un communiqué Jean-Paul Raillard, Président du Green Friday. Face à ce constat, les marketplaces semblent donc être l’alternative économique et écologique idéale pour le consommateur

