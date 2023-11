Le Black Friday et les dark patterns

Le Black Friday qui se déroule vendredi 24 novembre, est l'occasion de faire de bonnes affaires mais aussi de se faire bien avoir. 97% des 75 sites les plus populaires dans l’UE comportent des dark patterns selon une étude menée par la Commission Européenne (Boluda et Bogliacino, 2022). 95% des applications en ligne utilisent elles aussi des dark patterns (Di Germonio et al, 2020).

Cet anglicisme désigne des «interfaces internet truquées ou trompeuses, des messages textuels, des présentations ou des fonctionnalités particulières, volontairement conçus pour vous pousser à faire des choix que vous n’auriez pas faits en leur absence», définit la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur son site. Et ça fonctionne. Les consommateurs sont 2 à 4 fois plus susceptibles de réaliser un achat en ligne lorsqu’ils sont soumis à des dark patterns (étude Luguri et Strahilevitz), aussi appelés «interfaces sournoises» par la DGCCR





Le Black Friday et le Green Friday : deux approches opposées du consumérismeLe Black Friday débute officiellement le 24 novembre prochain. Avec des ventes massives à cette période de l'année, c'est aussi un moyen pour certaines entreprises de se débarrasser de leurs invendus, sous couvert de promotions. La loi AGEC, adoptée en 2020, interdit aux entreprises de jeter leurs invendus : le Black Friday constitue donc le prétexte idéal pour se débarrasser de ces stocks à moindre coût. Le 25 novembre se tiendra donc un Black Friday parallèle, le Green Friday. Cette opération de sensibilisation sur le consumérisme regroupe 500 entreprises et associations qui défendent une activité durable et circulaire. C’est «important d'insister sur la possibilité d'accéder aux biens de consommation courante par de réelles alternatives responsables (réparation, réemploi, éco-conception)», précise dans un communiqué Jean-Paul Raillard, Président du Green Friday. Face à ce constat, les marketplaces semblent donc être l’alternative économique et écologique idéale pour le consommateur

