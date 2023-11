Le Black Friday : des bonnes affaires ou des pratiques commerciales douteuses ?

“Black Friday” ou devrait-on dire “Black Week” ? Cantonné à un seul jour, puis à un week-end, le Black Friday a déjà débuté depuis lundi dernier dans de nombreux commerces mais également en ligne. Le concept de cet évènement commercial venu des Etats-Unis ? Des prix cassés et des promotions tous azimuts pour marquer le début des achats des fêtes de fin d'année.Dans cet océan de 'bonnes affaires' se cachent des pratiques commerciales douteuses.

Mais voici quelques bonnes astuces pour faire de 'vraies bonnes affaires' durant cette période.Ciblez vos achatsAvant le Black Friday, identifiez les articles que vous souhaitez acheter. Que ce soit des cadeaux de Noël, des appareils électroniques, des vêtements, ou autres, avoir une liste claire vous aidera à rester concentré et à éviter les achats impulsifs. 'C'est une période intéressante pour acheter un produit durable, dont on a besoin. L'achat ciblé et réfléchi permet de faire la meilleure affaire', explique Claude Le Foulogoc, présidente de l’antenne Arles-Avignon-Salon pour l’UFC Que Choisi





laprovence

