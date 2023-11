Le Black Friday : dates, participants et meilleures offres

Le Black Friday, ce moment de l’année où il est possible de faire de très bonnes affaires sur absolument toutes les catégories de produits, arrive officiellement très bientôt. Mais, il faut tout de même savoir que pour certains e-commerçants ou grandes marques, il a déjà commencé depuis le premier jour de ce mois de novembre.

En effet, on aperçoit d’ores et déjà des offres en avant-première du Black Friday à l’heure où nous écrivons ces lignes, même si l’on se doute bien que les meilleures offres arriveront le jour-j. • Boulanger lance le Black Friday avant tout le monde • Amazon brade déjà ses produits phares pour le Black Friday Bref, quand cela se passe vraiment ? Qui participe à l’événement ? Où et comment trouver les meilleures offres en fonction de vos besoins et de votre budget ? Ne vous inquiétez pas, Frandroid est là pour vous aider. Les dates du Black Friday 2023 La traditionnelle « Black Week » précédera l’événement pour toute une semaine de promotion, du vendredi 17 au jeudi 23 novembr

:

Le Black Friday 2023 : Profitez de promotions exclusives en France

Quand aura lieu le Black Friday en 2023 ? Cette année, le Black Friday aura lieu le vendredi 24 novembre. D'où vient cet événement commercial ? Le Black Friday est un événement né aux États-Unis dans les années 1960 à Philadelphie.

Black Friday NordVPN : profitez d'un prix réduit comme jamais en novembre. Naviguer sur la toile n'est pas anodin car c'est à cet instant même que les données personnelles sont généralement dérobées. Débarrassez-vous une bonne fois pour toute de ce fléau.

Black Friday Atlas VPN : 6 mois offerts et 86% de remise sur votre abonnement. Pour une sécurité infaillible sur le web, une confidentialité totale en ligne et une protection de vos appareils, un bon VPN est indispensable. Cela tombe bien, puisque Atlas VPN vous fait bénéficier d'une offre exceptionnelle

Le Black Friday fait déjà perdre 800 € aux excellents VAE de la marque Cowboy. Connu pour être l'équivalent de Tesla pour le vélo, les VAE de chez Cowboy sont actuellement 800 euros moins chers pour l'occasion du Black Friday sur le site officiel.

