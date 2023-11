Le Bitcoin décolle sur un nouveau record annuel suite à la Fed dovish

La réunion de la Fed de mercredi soir, dont le bilan a été jugé “dovish”, et qui a fait reculer le dollar, est le principal catalyseur justifiant cette nouvelle hausse du Rappelons en effet que le président de la Fed Jerome Powell a souligné la force de l’économie, et s’est abstenu d’exclure que la banque centrale remonte à nouveau ses taux. Cependant, d’un autre côté, il a parlé de risques “à deux côtés” pour l’inflation, ce qui signifie que les probabilités de baisse et de hausse de l’inflation commencent à s’équilibrer.

En d’autres termes, le patron de la Fed s’est montré confiant dans le fait qu’il est sur la bonne voie pour gagner le combat contre l’inflation, ce qui a in fine été interprété comme un signal dovish qui a pesé sur le Dollar, permettant au bitcoin de rebondir.indique désormais une probabilité de seulement 20% que la Fed remonte les taux le 13 décembre, contre 25% la veille.

En ce qui concerne les événements importants pour le bitcoin ce jeudi, le calendrier économique ne comportera pas d’événement suffisamment important pour impacter les cryptos. Par contre, le rapport NFP sur les créations d’emplois US attendu demain pourrait influencer les attentes pour la dernière réunion de la Fed de l’année.D’un point de vue graphique, les récents gains du Bitcoin renforcent son profil haussier, qui avait déjà été renforcé plus tôt cette semaine lorsque la MM 50 jours a croisé au-dessus de la MM 200 jours, envoyant un puissant signal haussier.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INVESTINGFRANCE: Le Bitcoin valide un signal technique majeur mais la prudence est de mise avant la FedLe Bitcoin valide un signal technique majeur mais la prudence est de mise avant la Fed

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: Wall Street prudente à l'ouverture en attendant la FedWall Street prudente à l'ouverture en attendant la Fed

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: Le prix du bitcoin pourrait atteindre 150 000 dollars d'ici 2025Selon une note de Bernstein, le prix du bitcoin pourrait atteindre 150 000 dollars d'ici 2025 grâce à l'approbation d'un ETF bitcoin par la Securities and Exchange Commission.

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: Le bitcoin pourrait atteindre 150 000 dollars d'ici 2025, prédit BernsteinLe bitcoin pourrait atteindre 150 000 dollars d'ici 2025, prédit Bernstein

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: Wall Street en hausse en attendant la décision de la FedWall Street en hausse en attendant la décision de la Fed

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: Du vert en vue en Europe avant la FedDu vert en vue en Europe avant la Fed

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕