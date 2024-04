Il n'y a pas que le bitcoin qui s'envole depuis le début de l'année. Son petit frère, le bitcoin cash réalise de belles performances dans la perspective du "halving" (lire notre 'TOUT COMPRENDRE' sur le halving du bitcoin). Le bitcoin cash est une cryptomonnaie issue du fork (une séparation en deux branches distinctes) de la blockchain Bitcoin en 2017. Aujourd'hui, elle se situe en 14ème position des cryptomonnaies les plus capitalisées du marché, pesant 11 milliards de dollars.

Cette cryptomonnaie "a été l'une des autres valeurs les plus performantes de la semaine dernière, avec une hausse de 40%, probablement en prévision de la réduction de moitié de la récompense de son propre bloc", souligne Simon Peters, analyste de marchés chez Etoro. C'est mieux que le bitcoin qui a perdu 8% sur une semaine et s'échange ce mardi sous les 66.000 dollars. Des récompenses divisées par deux Le prochain "halving" du bitcoin aura lieu autour du 19 avril 202

