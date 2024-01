Le Birdland, une institution du jazz à New York

C'est une petite salle qui a vu défiler des dizaines de maîtres du jazz. Elle a changé trois fois d'adresse, mais son nom est connu de tous les passionnés. Ici se sont produits Miles Davis, Michel Legrand ou Nat King Cole. Le Birdland est une institution à New York et une référence du jazz mondial. Au sous-sol, une petite salle pour les artistes coups de cœur. Au rez-de-chaussée, la scène mythique pour les artistes confirmés.

Chaque semaine, le mardi, Arnaud Tousch nous adresse une lettre d'Amérique. Un podcast sous forme de courrier audio, posté depuis Manhattan, à New York. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. L’ex-guitariste des Smiths s’insurge contre l’utilisation d’une chanson du groupe lors d’un meeting de Donald Trump221. Donald Trump : dans les coulisses du Caucus de l'Iowa C'est un peu le lancement de la campagne américaine, le premier test pour les candidats républicains, le moment où ils sont sanctionnés ou non par les électeurs plutôt que les sondage





Le New York Times poursuit Microsoft et OpenAI en justice pour violation de propriété intellectuelleLe New York Times a annoncé poursuivre en justice Microsoft et OpenAI pour défendre sa propriété intellectuelle. Le journal reproche à ces entreprises d'utiliser illégalement son travail journalistique pour alimenter leurs IA génératives.

Heidi Klum et d'autres célébrités lors d'événements à Cannes, Los Angeles et New YorkHeidi Klum et d'autres célébrités ont été aperçues lors de différents événements à Cannes, Los Angeles et New York. Jared Leto a été vu portant un costume de chat, Megan Jayne Crabbe a promu le mouvement 'body positive' et Paris Jackson a assisté aux Fashion Trust Us Awards. Anne Hathaway et Jared Leto ont également été vus lors du Costume Institute Benefit du Metropolitan Museum of Art.

Isabelle et son ex-compagnonIsabelle a toujours son ex-compagnon en tête. Elle aimerait des explications et des excuses à propos de leur rupture. Elle a retrouvé un homme qu'elle avait connu lorsqu'elle était plus jeune. Ils se fréquentent depuis peu. Mais cette dernière rupture empêche Isabelle de s'investir dans sa nouvelle relation.

Judith Godrèche : elle dénonce l’emprise d’un célèbre réalisateur sur InstagramPréférant jusqu'à présent en parler de manière sous-entendue ou à demi-mot, la comédienne Judith Godrèche a finalement révélé ce week-end du 6 et 7 janvier avoir été sous l'emprise d'un célèbre réalisateur lorsqu'elle était adolescente et l'a dénoncé ouvertement en révélant à tous son nom.

Une sieste peut-elle compenser une mauvaise nuit de sommeil ?Pour beaucoup, la sieste reste le meilleur allié des nuits écourtées, fragmentées ou carrément blanches. Mais est-elle véritablement un réflexe efficace et sain ? Éclairage d'une neuroscientifique.

Bienfaits de l'huile de coco : serait-elle notre couteau suisse de la beauté ?Si sa coque brune et son parfum exotique évoquent illico les îles tropicales et leur décor de carte postale, la noix de coco ne présente pas uniquement des intérêts gustatifs et nutritionnels, et se révèle aussi un allié précieux dans la salle de bain. Si l’on retrouve aujourd’hui de nombreuses formules qui présentent de la noix de coco sous format eau ou lait, c’est surtout en huile que son usage s’est le plus démocratisé. Elle est notamment appréciée pour débarrasser les peaux sensibles du maquillage et de ses impuretés. Quels sont les bienfaits de l’huile de coco pour le corps et le visage ? Néanmoins, elle possède d’autres propriétés plus intéressantes et qui sont pourtant bien moins connues. Il faut d’abord savoir que l’huile de coco se compose d’une forte concentration d’acides gras, de vitamines (E et A) et de phytostérols.

