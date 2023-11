Le bilan mitigé d'Andry Rajoelina à Madagascar

S’il dispose bien d’une base populaire, son bilan n’est pourtant pas convaincant. Pendant sa campagne, Andry Rajoelina a mis en avant les écoles, les routes, les hôpitaux, qui ont été construits sous son mandat tout en reconnaissant qu’il reste encore beaucoup à faire : d’où son engagement à poursuivre et amplifier les travaux d’infrastructures.

Mais la vie quotidienne des Malgaches ne s’est pas améliorée, plus des trois quarts d’entre eux vivent toujours sous le seuil de pauvreté, les coupures d’électricité (délestage) ne cessent d’augmenter et près de la moitié de la population n’a toujours pas accès à l’eau.Pendant la crise du Covid, Andry Rajoelina a fait preuve d’un amateurisme désarmant en faisant la promotion sans distance d’un remède à base d’: la tisane « Covid-Organics ». Il l’a fait distribuer dans les pharmacies et il l’a rendue obligatoire pour les élèves au grand dam de l’OMS et de tous les spécialistes sérieux de la lutte contre cette pandémi

COURRİERİNTER: Élections à Madagascar malgré les manifestations de l'oppositionLe peuple malgache se rendra aux urnes malgré les manifestations de l'opposition et une situation tendue. Le président Andry Rajoelina brigue un troisième mandat qui sera son deuxième mandat consécutif après les modifications constitutionnelles. Le scrutin a déjà été entaché de controverses.

RFI: Le bilan du président sortant de MadagascarAccès à l’eau potable, électrification, autosuffisance alimentaire ou industrialisation du pays : le président sortant et candidat à sa propre succession Andry Rajoelina avait promis de rattraper en cinq ans le retard accumulé au cours des six décennies écoulées depuis l’indépendance du pays en 1960. Mais à l’issue de son mandat, aucune réforme structurelle n’a été réalisée pour enclencher le développement de la Grande île et plus de 8 Malgaches sur 10 vivent toujours sous le seuil de pauvreté. La rédaction de RFI vous propose de faire le bilan de ses cinq années à la tête du pays.

RFI: Élections présidentielles à Madagascar : Quelle légitimité pour le premier tour ?Les bureaux de vote ont ouvert à 6h (heure locale) ce jeudi à Madagascar . 11,5 millions d’électeurs sont appelés à voter pour élire leur président de la République pour les cinq prochaines années. Mais sur les 13 candidats inscrits sur le bulletin unique, seuls trois appellent à voter, dont le président Andry Rajoelina qui sollicite un deuxième mandat. Les 10 autres appellent les électeurs à bouder les urnes. Quelle légitimité aura ce premier tour et permettra-t-il de régler la crise politique à Madagascar ? Et quelles sont les attentes des Malgaches ?

LESECHOS: Mascarade à MadagascarDix des douze candidats de l'opposition ont appelé leurs partisans à bouder les urnes ce jeudi, lors du premier tour de l'élection présidentielle. Le chef de l'Etat sortant, Andry Rajoelina , 49 ans, devrait donc se succéder à lui-même aisément, sauf si le scrutin est annulé au dernier moment.

