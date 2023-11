Le bien vieillir en France : un enjeu de santé publique et d'adaptation de la société

La Croix : Quatre mois après votre prise de fonction au ministère des solidarités et des familles, quel regard portez-vous sur le « bien vieillir » en France ?Ce qui me surprend le plus, c’est l’évolution du discours sociétal. En 2030, 20 millions de Français auront plus de 60 ans. Il y a dix ans, on considérait que c’était une formidable nouvelle d’allonger notre espérance de vie. Progressivement, cela s’est inversé.

D’une espérance et d’une chance, le vieillissement est en train de devenir une charge et une angoisse. Il faut arriver à reconstruire cela, à s’en donner collectivement les moyens. Tout ne passera pas par la loi, des changements culturels devront être réalisés. C’est un enjeu de santé publique, de prévention et d’adaptation de la société. Ces prochains jours vont y être pleinement consacrés. Vous présentez ce vendredi 17 novembre la stratégie interministérielle sur le sujet, quel en est l’objectif ?Le but est de montrer qu’il y a un engagement fort du gouvernement sur cette question, que nous sommes en train de tracer un vrai ca

20MİNUTES: Quatre ans de prison requis pour un marchand de sommeil à MarseilleQuatre ans de prison ferme avec mandat de dépôt ont été requis ce mercredi à l’encontre de Gérard Gallas, un marchand de sommeil accusé d’avoir loué 122 appartements insalubres dans les quartiers nord de Marseille, principalement à des demandeurs d’asile et de sans-papiers.

AFPFR: De guérisseurs à conseillers sportifs, l'univers secret des marabouts en FranceAvec assurance, Cheick Issa saisit un bout d'écorce 'contre le mauvais oeil' et une bouteille de potion jaunâtre: 'C'est avec ça que je soigne ce...

LEXPRESS: La montée de l'antisémitisme en FranceDepuis un mois, la France a enregistré une augmentation sans précédent des actes antisémites, mettant en lumière l'état de la société. L'Express interroge la philosophe Elisabeth Badinter sur cette situation inquiétante.

BFMTV: Pourquoi Lyon est devenue une place forte de l'ultradroite en France?De nombreux agissements violents sont revendiqués par l'ultradroite lyonnaise ces dernières années. Le dernier en date est l'attaque d'une conférence sur la Palestine, revendiquée par le 'Guignol Squad', un groupe informel coutumier des actions violentes.

LESECHOS: Le taux de pauvreté en France est remonté à la fin de la crise CovidSelon une étude publiée ce mardi par l'Insee, 14,5 % de la population métropolitaine vivait sous le seuil de pauvreté en 2021. Un chiffre en hausse de 0,9 point par rapport à 2020, qui marque en réalité un retour au niveau de 2018 et 2019.

MAGAZİNECAPİTAL: Dégradation de la qualité des crèches privées en FranceUn rapport alerte sur la qualité dégradée de certaines crèches privées en France, pouvant aller jusqu'à la maltraitance des enfants. Deux ouvrages dénoncent également les pratiques du secteur. Les politiques promettent de mettre fin à ces pratiques.

