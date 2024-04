Le Belge Quinten Hermans remporte une 3e étape du Tour du Pays Basque au final mouvementé. Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) a remporté au sprint la 3e étape du Tour du Pays Basque ce mercredi. Victime d'une lourde chute à 39 kilomètres de l'arrivée, Primoz Roglic a pu terminer l'étape au sein du peloton et ainsi conserver son maillot de leader.

Malgré les 3000 mètres de dénivelé positif et les six cols à escalader, la 3e étape du Tour du Pays Basque programmée ce mercredi entre Espelette et Altsasu (191 km) s'est finalement soldée par un sprint massif remporté par le Belge Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) devant l'Italien Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) et l'Espagnol Alex Aranburu (Movistar). Au-delà de ce résultat, la troisième journée de course en terre basque aurait pu avoir de graves conséquences au niveau du classement général

Le Belge Quinten Hermans a remporté la troisième étape du Tour du Pays Basque au sprint mercredi à Altsasu, le Slovène Primoz Roglic parvenant à conserver son maillot jaune malgré une grosse chute.

Cette 3e étape du Tour du Pays basque va laisser des traces chez les leaders. Primoz Roglic et Juan Ayuso ont notamment chuté. Quinten Hermans s'est lui imposé.

Le Belge Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) s'est imposé au sprint à Altsasu au terme d'une troisième étape marquée par la violente chute du leader Primoz Roglic

Hormis Tadej Pogacar, toutes les têtes d'affiche attendues sur le Tour de France se mesureront lors des six étapes jusqu'à samedi

Paul Lapeira, coureur français de 23 ans a remporté au sprint la deuxième étape du Tour du Pays Basque qui reliait Irun à Cambo-les-Bains ce mardi 2 avril 2024.

Le sprinteur néerlandais Marijn van den Berg (EF Education) a gagné d'un boyau mardi la première étape de Région Pays la Loire Tour devant Jon Aberasturi (Euskatel-Euskadi). David Dekker (Arkéa - B & B Hotels) complète le podium.

