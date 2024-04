Le Belge Quinten Hermans remporte la troisième étape du Tour du Pays Basque

Le Belge Quinten Hermans a remporté la troisième étape du Tour du Pays Basque au sprint mercredi à Altsasu, le Slovène Primoz Roglic parvenant à conserver son maillot jaune malgré une grosse chute. X.com / Contenu embed Twitter Le puncheur d’Alpecin-Deceuninck a été le plus rapide dans les derniers hectomètres de cette étape marquée par plusieurs chutes, dont celles de Roglic, leader du classement général et de l’Espagnol Juan Ayuso. X.

com / Contenu embed Twitter Evenepoel nouveau dauphin Le leader du classement a chuté à 39 kilomètres de l’arrivée. Très amoché sur le côté droit avec une tenue ensanglantée. Le Slovène a dû rester plusieurs minutes avant de repartir sur la route. Du côté de l’Espagnol, la chute est survenue à 1,5 kilomètre de la ligne. Les deux coureurs n’ont pas perdu de temps général, et sont classés dans le temps du vainqueur Quinten Herman

Midilibre / 🏆 16. in FR

