Le Beaujolais nouveau : une édition attendue

Nous pensons que nous allons réaliser environ 120.000 hectolitres de vin, ce qui correspond à 15 millions de bouteilles environ. Ce sera sensiblement le même volume que l'année dernière. Le Beaujolais nouveau est important pour notre filière, car il représente 20% des ventes de Beaujolais, toutes appellations confondues. Ce n'est que 20%... mais c'est tout de même 20% ! Quant à ce moment précis de la sortie du Beaujolais nouveau, chaque troisième jeudi du mois de novembre, il est crucial.

C'est là que, chaque année, l'essentiel des bouteilles sont achetées et consommées. Même si le Beaujolais nouveau peut très bien se conserver plusieurs mois, nous savons que les clients l'achètent et le boivent en général dans la semaine, en ce mois de novembre. C'est là qu'il a ce goût fruité recherché par les amateur

:

LEPOİNT: Le rejet du Beaujolais nouveauOn boude le Goncourt parce que tout le monde en parle. On refuse d'aller voir ce film pour à peu près les mêmes raisons : le réalisateur et les acteurs occupent toutes les ondes et la critique unanime le loue. Ainsi, il a fallu à l'auteur de ces lignes une bonne vingtaine d'années pour découvrir queAlors, nous ne collerons pas au poteau d'infamie tous ceux qui se refusent à goûter le ou plutôt les beaujolais nouveau x sous prétexte que, dans les années 1990, ce vignoble s'est pris les pieds dans le pressoir. Oui, c'est vrai, ce fut un temps déraisonnable où on a tenu le consommateur pour une quiche. Mais qui se soucie vraiment du consommateur ? Dans le monde du vin, ils ne sont pas nombreux. Il n'est qu'à voir la multiplicité des appellations, ce labyrinthe infernal où même les professionnels finissent par s'égarer

