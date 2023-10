Le 13h de TF1 à la découverte de ce village de l'Orne qui part en vrille

Mercredi et jeudi, une équipe de TF1 s'est rendue à Saint-Ouen-sur-Iton (Orne) afin de réaliser un reportage consacré aux cheminées en tire-bouchon et à Désiré Guillemare, maire fondateur du bourg et à l'origine de la création de ces cheminées.

Les journalistes Lucas et Olga ont été envoyés par la rédaction du journal télévisé de 13 h, présenté par Marie-Sophie Lacarrau et qui consacre une grande partie de son journal de la mi-journée aux régions, aux villages et à leurs curiosités ou spécialités.Ils ont été reçus à la mairie par Joël Brunet, maire et ses adjoints, Claudette Prosarpio et Daniel Lande.

Outre les baguettes cheminée reprenant la forme de ces cheminées en vrille, Christophe Bidault, boulanger des Gourmandises de Lola a eu l'idée l'an dernier de réaliser des cheminées en chocolat noir ou au lait grâce à des moules spéciaux en silicone, fabriqués spécialement avec une imprimante 3D en Turquie. headtopics.com

A lire aussi. Pour les fêtes, l’artisan boulanger de St-Ouen reproduit les cheminées torsadées en chocolat Plus de 500 cheminées ont été vendues en 2022 et à l'approche des fêtes de fin d'année et du futur reportage de TF1, les commandes risquent d'affluer à travers toute la France et même au-delà.

