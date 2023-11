Laurent Labit : 'La digestion de cette élimination sera longue'

La question de la fraîcheur mentale ne va-t-elle pas rapidement se poser après avoir été à pied d’œuvre depuis début juillet avec les Bleus ? L.L. : Non, ce sont des choses différentes. On a certes enchaîné trois mois et demi avec la sélection mais avec une planification qui prévoyait aussi des temps de repos. Comme je l’ai dit, on s’attendait à vivre une fin de Coupe du monde vraiment chargée et qui allait nous impacter. Malheureusement pour nous, ce n’est pas arrivé.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ACTUFR: Laurent Labit présente sa vision pour le Stade Français ParisLe nouveau directeur du rugby du Stade Français Paris, Laurent Labit, détaille son plan et ses orientations pour le club, notamment en ce qui concerne le recrutement et la formation.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: Les clés du nouveau projet du Stade Français porté par Laurent LabitPrésenté hier, le nouveau patron sportif du Stade Français compte faire de la formation maison le coeur de son projet. Il a d'ailleurs déjà réduit le nombre de contrats pros.

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

BFMTV: Le Stade français a présenté son nouveau manager, Laurent LabitVIDÉO - Le Stade français a présenté officiellement son nouveau manager, Laurent Labit. L'ex-entraîneur du XV de France aborde ses objectifs dans le club.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: XV de France : 'On a raté notre match' contre les Boks, les regrets de LabitVIDEO - Laurent Labit revient sur l'élimination en quart de finale de la Coupe du monde contre l'Afrique du Sud. Désormais directeur du rugby au Stade Français, l'ex-membre du staff de Galthié évoque la défaite 'difficile et brutale'.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Rugby/Top 14: Labit ambitieux veut 'gagner des titres tous les ans' avec ParisVIDEO - En conférence de presse ce mardi Laurent Labit a présenté ses ambitions avec le club de la capitale. L'objectif du nouveau directeur du rugby du Stade Français est simple : 'gagner des titres tous les ans'.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Olivier Bodo est le nouveau directeur adjoint de la police nationale d'AuchDepuis le 1er octobre dernier, la direction départementale de la sécurité publique du Gers accueille le commandant Olivier Bodo qui a pris ses fonctions de directeur adjoint.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕