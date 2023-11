Laura Cambaud : Fraude financière, D. Trump junior de défend au procès civil qui menace l'empire familial

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninBenaouda Abdeddaïm : Le PDG d'Axel Springer réclame, face à la Chine et la Russie, une union douanière des démocraties - 27/10Benaouda Abdeddaïm : Pacte de gouvernement à gauche en Espagne, réduction du temps de travail et vaste paquet de mesures sociales -25/10Benaouda Abdeddaïm : La Jordanie annule son sommet avec les Etats-Unis, pour le roi, le Moyen-Orient est sur le point de tomber dans l'abîme - 18/10Benaouda Abdeddaïm : L'aide bloquée au sud de Gaza par Israël, l'Egypte s'oppose à un transfert de population vers le Sinaï - 17/10Benaouda Abdeddaïm : L'opposition en Pologne revendique la victoire aux élections, un renforcement de l'axe pro-UE en Europe - 16/10

LAVOIXDUNORD: « Trump too small » : un slogan moquant l’anatomie de Donald Trump devant la Cour suprêmeLa Cour suprême des Etats-Unis s’interroge mercredi sur le droit d’un citoyen d’imprimer sur des tee-shirts la formule «Trump trop petit», aux évidentes connotations sexuelles.

RFI: États-Unis: les enfants de Donald Trump appelés à comparaître au procès de la Trump OrganizationLes ennuis judiciaires de la galaxie Trump continuent. Après l’ancien président, ce sont ses enfants qui ont commencé à témoigner dans le procès au civil de l’organisation Trump à New York. Un procès prévu pour durer jusqu’au mois de décembre et toujours très suivi.

20MINUTES: Un proche de Poutine en garde à vue en France pour blanchiment de fraude fiscaleAlexeï Kouzmitchev « est considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie, aux liens bien établis avec le président russe »

OUESTFRANCE: Il reçoit plus de 30 000 €, fraude le fisc et s’envole aux MaldivesUn jeune homme de 26 ans comparaissait lundi 30 octobre 2023 devant le tribunal de Lorient (Morbihan) pour blanchiment. Pendant près d’un an, il avait perçu d’importants dons d’une Quiberonnaise, sans les déclarer aux finances publiques.

MIDILIBRE: Un homme d'affaires russe arrêté pour blanchiment de fraude fiscale et violations de sanctions internationalesSelon les informations du Monde, l'homme d'affaires russe Alexeï Kouzmitchev a été interpellé et placé en garde à vue ce lundi 30 octobre dans le cadre d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale et violations de sanctions internationales.

LE_FIGARO: Appareil défectueux, fraude à l’assurance maladie: comment les escrocs prolifèrent parmi les audioprothésistesENQUÊTE - Facilité par le dispositif «100% santé», les escroqueries à l’audioprothèse se multiplient, au préjudice de la Sécurité sociale et des patients. Pour gagner quelques milliers d’euros, les escrocs n’hésitent pas à démarcher les malentendants à domicile, sur Internet ou encore en Ehpad.

