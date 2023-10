Laroque-d'Olmes : un doublé pour la Joyeuse Pétanque Laroquaise

La Joyeuse Pétanque Laroquaise a réalisé une belle saison avec, cette année en point d’orgue, le titre en troisième division, après celui obtenu en quatrième division l’année dernière. Avant l’assemblée générale qui aura lieu dans quelques jours, un petit tour d’horizon des différentes équipes et leurs résultats est à mettre en exergue.

Elle est composée de Yannick Ferrand (capitaine), Didier Rodriguez, Frédéric Diaz, Cédric Fanjeaux, Landry Sanchez, Marco Rodriguez, Georges Lefèvre et Michel Chourrau. En championnat départemental des clubs féminins, l’équipe 1 échoue de peu pour la qualification lors de la dernière journée.

France Actualités

Lire la suite:

ladepechedumidi »

Boisse-Penchot. Quine de la pétanque ce dimancheLe Pétan-club de Penchot organise un grand quine dimanche 29 octobre, 15 heures, salle des fêtes du village. De nombreux lots sont à gagner dont plusieurs bons d’achat et des jambons. La veille, le Pétan-club tiendra... Lire la suite ⮕

Demi-finales peut-être, mais surtout total suspenseFinales annoncées, la revanche Olemps - Rieupeyroux et le choc La Primaube - Pétanque villefranchoise ne semblent pas faire de doute. Voire... Lire la suite ⮕

Laroque-d'Olmes : La présidente de la Chambre de commerce et d'industrie en visite dans la communeJosiane Gouze-Fauré, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Ariège, est venue à Laroque-d’Olmes, à la rencontre du maire, Patrick Laffont. « Cette visite avait plusieurs objectifs. D’une part... Lire la suite ⮕

OM-AEK Athènes : avant et pendant le match, les belles images des supporters des deux clubsL’ambiance était sereine et joyeuse pour cet affrontement entre deux clubs liés depuis 30 ans par un rapprochement entre le Commando Ultra 84 et leurs amis grecs de l’Original 21. Lire la suite ⮕

Laurence Benaïm : L'Heure des Livres (Émission du 26/10/2023)Anne Fulda reçoit Laurence Benaïm pour son livre «Christian Dior – Christian Bérard. La mélancolie joyeuse» dans HDLivres Lire la suite ⮕

La belle histoire : une brebis tombée dans une fosse de cinq mètres sauvée par les pompiersUne brebis est tombée dans une cavité à cinq mètres de profondeur, jeudi 26 octobre 2023, à Angiens en Seine-Maritime. Les pompiers ont mis quatre heures pour sauver l'animal, sain et sauf. Lire la suite ⮕