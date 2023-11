Langue française : à partir de quelle heure peut-on se dire bonsoir ?

Citant l’Académie française, Roxane Joannidès a expliqué que le mot «bonsoir» sert à «saluer en fin de journée», contrairement au «bonjour», employé «au cours de la journée».

Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, est l'invité de RTL BonsoirFemme menaçante sur le RER C, alertes à la bombe dans les aéroports, l'A69... L'actualité liée aux transports est chargée. Pour en parler, Clément Beaune, le Ministre délégué chargé des Transports, est l'invité de RTL Bonsoir. Ecoutez L'invité de RTL Soir du 31 octobre 2023 avec Marion Calais et Julien Sellier.

Le maire de l'île-de-Sein est l'invité de RTL Bonsoir !Ecoutez L'invité de RTL Soir du 01 novembre 2023 avec Marion Calais et Isabelle Choquet.

La langue bretonne s'ancre sur le webL'Office public de la langue bretonne (OPLB) met en ligne un portail pour renforcer la présence du breton dans l'espace numérique public. Le portail propose des outils tels que le dictionnaire historique Meurgorf, la base de données toponymiques KerOfis et un outil de traduction automatique. Le site intègre également une synthèse vocale basée sur l'intelligence artificielle pour écouter la prononciation du breton.

Mélissa et Fred présentent 'Parents', un spectacle ' sans langue de bois' à la Maison du Peuple'Un spectacle dans la lignée de nos vidéos, écrit par des parents pour des parents...'

'Daphnis et Alcimadure', un opéra en langue occitaneL'opéra en langue occitane 'Daphnis et Alcimadure' de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville vient d'être édité en coffret 2 CDs et un livret illustré de 100 pages.

Inauguration de la Cité internationale de la langue française au Château de Villers-CotterêtsLe Président Emmanuel Macron a inauguré la Cité internationale de la langue française au Château de Villers-Cotterêts.

