Lancement de l'écoscore pour mesurer l'impact environnemental des vêtements

3,3 milliards. C'est la quantité de vêtements, chaussures et pièces de linge de maison mise sur le marché français en 2022, contre 2,8 milliards en 2021. Chaque Français achète, lui, 48 nouveaux vêtements en moyenne, chaque année. Une pratique « ultra polluant », regrette le ministère de la Transition écologique. À titre d'exemple, en 2016, la production de vêtements textile représentait 8% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Et « si on ne fait rien (...

) d'ici 20 ans, cela représentera 25% des émissions », poursuit l'exécutif. C'est la raison pour laquelle l'exécutif entend responsabiliser le consommateur en lui permettant de mesurer l'impact environnemental des vêtements qu'il achète, grâce à l'écoscore. Sur quels critères repose ce nouveau dispositif ? Sera-t-il un jour obligatoire ? Comment est-il reçu par les professionnels du secteur ? Explication

