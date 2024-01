Lana Del Rey devient l'égérie de SKIMS

Moins d'un mois après le début de l'année 2024, celle-ci s'annonce déjà comme l'année de Lana Del Rey : elle est l'une des têtes d'affiche de Coachella en avril et a reçu 5 nominations pour les Grammy Awards cette année, dont une dans la catégorie album de l'année pour le magistral Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd. “C'est amusant parce que je l'ai entièrement produit, comme je l'ai fait pour mes deux derniers albums”, explique Lana Del Rey à Vogue. Mais ce n'est pas tout...

Lana Del Rey est la nouvelle égérie de SKIMS Hier, Lana Del Rey est devenue la nouvelle égérie de SKIMS, avec une collection capsule pour la Saint-Valentin qui sera disponible le 23 janvier prochain. Prêter son image à une marque de mode n'est pas nouveau pour la chanteuse, qui a également été choisie comme égérie de Gucci en 2019. La collaboration avec Kim Kardashian, dit-elle, est particulièrement personnelle. “J'adore Kim et sa famille”, explique-t-elle. “Ma sœur et moi sommes de grandes fans, et nous les regardons depuis toujour





Vogue.fr » / 🏆 77. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Sportifs internationaux de l'année 2023 – Noah Lyles à la 3e placeSPORTIFS INTERNATIONAUX DE L'ANNEE – Suite de notre traditionnel classement des athlètes internationaux qui ont marqué 2023. A la 3e place, Noah Lyles, le nouve

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Armel Le Cléac'h, la délivrance en UltimArmel Le Cléac'h remporte sa première grande course en multicoque et devient l'un des favoris de la nouvelle course autour du monde en solo.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

L'Occitanie devient la quatrième région de France en termes de populationL'Occitanie est désormais la quatrième région de France en passant le cap des 6 millions d’habitants, selon l'Insee.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Pierric Poupet devient entraîneur de l'ASVEL en EuroLeaguePierric Poupet, ancien joueur professionnel et entraîneur des U18 de Denain, est nommé entraîneur de l'ASVEL en EuroLeague après le départ de Gianmarco Pozzecco. Malgré son inexpérience, il prend cette opportunité sans ambitions personnelles.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

Valentine Nagata-Ramos : la bgirl qui devient juge de breakingDepuis les années 1990, Valentine Nagata-Ramos, bgirl de renommée mondiale, a décidé de passer de la compétition à la fonction de juge de breaking. Elle se prépare à évaluer les compétiteurs lors des prochaines compétitions de breaking à la place de la Concorde en juillet.

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Janvier sec : comment mieux se repérer dans sa consommation d'alcool ?Alors que le baromètre 2021 de l'Institut national du cancer déplorait que 23,5% des Français pensent à tort que boire un peu de vin diminue le risque de cancer, il devient plus que nécessaire d'analyser correctement notre consommation. Quels signaux doivent alerter et comment prévenir une consommation problématique ? Mickael Naassila (1), président de la Société française d'alcoologie, et neurobiologiste de l'addiction à l'alcool à l'Inserm, donne les clefs pour mieux se repérer

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »