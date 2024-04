Lampe torche et batterie externe Power Bank avec une capacité de 27 000 mAh

📆 02/04/2024

Technologie Nouvelles

Cette lampe torche et batterie externe Power Bank embarque une capacité de 27 000 mAh qui permet d’accompagner n’importe quel campeur, randonneur ou pratiquant de sports de plein air. Grâce à cet appareil deux en un, vous pourrez facilement recharger votre batterie. La lampe torche offre une bonne luminosité qui vous permettra d’agir rapidement dans n’importe quelle situation. Si vous souhaitez éviter les soucis de rechargement, sachez que le dispositif embarque un état de la batterie à l’instant T. Compatible avec la charge rapide, cet appareil dispose également de sécurités contre les surintensités, la surcharge et les courts-circuits. En termes de capacité et de durée de vie, la batterie externe est capable d’assurer plus de 600 cycles de charge. Pour les situations urgentes, sachez qu’avec cette batterie, vous pourrez recharger votre smartphone à 60 % en seulement 30 minutes

