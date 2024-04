Labélisé Impact 2024, le dispositif SHNC reçoit plus de 1 700 personnes en situation de handicap

Marseille, qui accueille la semaine des Jeux olympiques et paralympiques, reste mauvaise élève en matière d’accessibilité aux personnes en situation de handicap. Depuis quelques années, des progrès sont toutefois constatés. Comme à la base de Corbières, où l’association Avi Sourire donne des cours de sport nautique et organise, depuis dix ans maintenant, la journée Sport handi nautique, pour permettre aux personnes en situation de handicap de découvrir, trois fois par an, des activités nautiques et de plein air adaptées. Cette année, près de 150 personnes se sont rassemblées pour explorer des activités telles que l’aviron, la voile, le kayak, la rame traditionnelle marseillaise, l’ergomètre et l’escalade.Depuis deux ans, nous avons un ascenseur, des vestiaires et des toilettes accessibles.

