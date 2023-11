La vraie histoire de l'@

En poésie, il y a parfois des mots qu’on aime beaucoup, qu’on trouve parfaits à l’endroit où ils se trouvent, sans en connaître le sens. Par exemple, sans avoir jamais su vraiment ce que signifiait le mot “pampre”, j’adore un vers du Desdichado de Nerval “Et la treille où le pampre à la rose s’allie”. C’est un des plus beaux vers je connaisse, pourtant le “pampre”, je ne sais pas trop ce que c’est.

Or, un autre mot m’a longtemps produit le même effet, c’est le mot “arrobe”, que j’ai croisé dans “Le Fou d’Elsa”, d’Aragon :Placée là, de l’autre côté de la virgule, en miroir de “charbon” auquel elle fait échos en plus ronde et plus noble, “l’arrobe” et parfaite. Mais je n’ai jamais su ce que c’était qu'une arrobe....Enfin, je n’ai jamais su jusqu’à ce que je lise un petit livre qui s’intitule “La véridique histoire de l’arobase.

j’ai découvert le sens de “arrobe”, mais j’ai réalisé que j’aurais pu de moi-même faire le lien entre deux mots si proches et si singuliers :"arrobe" et"arobase" Bon, j’avoue que ce n’est pas pour ça que je me suis lancé dans la lecture de “La véridique histoire de l’arobase”. Ce qui m’a intrigué, c’est qu’il soit l'œuvre d’un type très sérieux, un dénommé Marc Smith, enseignant à la prestigieuse Ecole des Chartes, où il a été lui-même élève il y a une trentaine d’années.

