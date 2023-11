La voiture électrique en plein essor dans le monde

Avec une part de marché de 17 % en France, la voiture électrique rencontre un franc succès à l’heure actuelle. A l’échelle européenne, cette motorisation a même dépassé la barre des 20 %, un record historique alors qu’elle est déjà passée devant les diesels depuis plusieurs mois. Une grand fidélité, vraiment ? Et dans le reste du monde, la tendance est également à la hausse.

Un article de l’agence britannique Reuters explique que les ventes de voitures électriques ont grimpé de 50 % aux Etats-Unis au 3ème trimestre 2023 par rapport à l’année dernière. La part de marché de cette motorisation y atteint les 7,9 % actuellement. Il faut dire que les clients américains semblent de plus en plus attachés à ces voitures, d’autant plus que l’offre est grandissante. Comme l’explique un article publié par le spécialiste des données automobiles S&P Global Mobility, trois ménages sur quatre possédant une voiture électrique haut de gamme est prêt à en racheter une comme prochain véhicul





