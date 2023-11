La visibilisation médiatique de Me Too dans le milieu littéraire

Six ans après le hashtag qui a déferlé sur la toile et dix-sept ans après le début du mouvement créé par Tarana Burke, la visibilisation médiatique de Me Too, et ainsi de l'effet systémique des violences sexistes et sexuelles, a trouvé son chemin dans le milieu littéraire. Le sujet est devenu plus largement le parapluie qui cache en son sein des questions raciales, de santé mentale, du corps et des identités sexuelles.

Il fut un temps où seul un mini-rayon féministe (souvent rangé sous l’appellation sociologie ou sciences humaines) était disponible dans les librairies des grandes villes. Désormais, des tablées entières offrent une variété de points de vue, dans des lieux qui se présentent comme des 'librairies féministes' ou 'engagées' de Paris à Lille, de Marseille à Nantes et un peu partout en région

:

20MİNUTES: Gard : Huit trafiquants de véhicules volés et revendus dans un garage ont été condamnésIls ont écopé de peines allant de six mois à six ans d’emprisonnement

La source: 20Minutes | Lire la suite »

LE_FİGARO: Puy-de-Dôme : opération de déminage après la découverte de six obus dans un villageUn homme s’est présenté dimanche à la gendarmerie d’Olliergues muni d’un sac contenant six obus retrouvés dans la maison de son père.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

ACTUFR: Festival Sur les Planches de Bavent : six troupes de théâtre amateur se succéderont sur scèneLe festival Sur les planches de Bavent (Calvados) revient sur la scène de la salle Arts et Loisirs pour une nouvelle édition, les deux derniers week-ends du mois de novembre.

La source: actufr | Lire la suite »

SUDOUEST: Violences policières : une enquête ouverte six mois après l’interpellation d’un Marocain à ParisUne enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour une affaire de violences policières datant d’avril 2023, lors de l’interpellation d’un jeune homme près des Champs-Elysées

La source: sudouest | Lire la suite »

20MİNUTESPARİS: Pas-de-Calais : Un acquitté d’Outreau condamné à six mois pour attouchements sur sa filleFranck Lavier a été reconnu coupable d’attouchements commis sur sa fille alors qu’elle était mineure et a écopé d’une peine de six mois de prison avec sursis

La source: 20minutesparis | Lire la suite »

SUDOUEST: Afrique : combats meurtriers, six millions de déplacés, médiation, que se passe-t-il au Darfour ?Pendant que le monde a les yeux tournés vers l’Ukraine et Gaza, des combats acharnés au Darfour poussent à nouveau les Soudanais à fuir et une attaque imminente et de grande ampleur des paramilitaires soudanais menace des dizaines de milliers de vies

La source: sudouest | Lire la suite »