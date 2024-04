La violence islamiste et le choc psychologique après l'attaque lors d'un concert

L'article montre une nouvelle fois à quel point les mécaniques de la violence, de l'influence et de la guerre de l'information islamiste restent des mystères pour beaucoup d'Occidentaux. Le terrible bilan de 143 morts et 6 enfants toujours hospitalisés parmi les 80 blessés produit un choc psychologique majeur et convoque inévitablement les souvenirs et les traumatismes du Bataclan.

