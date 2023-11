La ville du Soler mise sur les industries numériques et créatives

Il y a un moment maintenant que la ville du Soler, près de Perpignan (Pyrénées-Orientales) s'est positionnée sur la thématique des industries numériques, culturelles et créatives, une ambition boostée par la présence de l'Idem, école supérieure des métiers créatifs et numérique, et du Pôle Action Média, groupement de 80 entreprises des industries créatives et numériques d'Occitanie et de Catalogne... La Cité digitale, campus numérique de 12.

000 m2 qui accueille des étudiants des métiers créatifs et du digital, des startups, des studios de production, un MediaLab et une salle de spectacle, y a été créée en 2021. Lire aussiDans les Pyrénées-Orientales, la 2e vie des friches industrielles du Soler grâce à l'industrie numérique Ce cluster ICC des Pyrénées-Orientales fait partie de la liste des lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt France 2030 « Pôles territoriaux d'industries culturelles et créatives », révélée fin octobr

