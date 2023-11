La Ville de Montpellier se forme à l'utilisation de l'IA générative

C’était le 27 mars 2023. Manu Reynaud, élu en charge du numérique à la Ville de Montpellier, révélait la décision de la collectivité d’interdire temporairement l’utilisation de ChatGPT, intelligence artificielle (IA) générative apparue cinq mois plus tôt. "Il nous faut prendre le temps d’évaluer les bons usages de cet outil, qui représente une révolution dont on ne connaît pas encore l’ampleur", disait-il alors. Huit mois plus tard, la révolution est en marche à la Ville.

Début novembre, une session de formation a été proposée aux élus "sur tout ce que permet l’IA générative et la façon de s’en servir au mieux". Et un programme "avec beaucoup de promesses sur le capot" a été acheté pour permettre, grâce à une base de données de délibérations de milliers de collectivités, "de comparer des politiques publiques, d’aider à la rédaction de nos délibérations", énumère Manu Reynau





